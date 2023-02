Des investissements de 1 G$ sur 13 ans pour le Port de Montréal

Le Port de Montréal injectera 335 M$ dans ses infrastructures sur l’île de Montréal, dont la grande majorité dans l’Est, au cours des cinq prochaines années. Un investissement qui atteindra la somme de 1 G$ en 13 ans, a affirmé son président-directeur général Martin Imbleau, devant les membres de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal réunis le 20 février dans le cadre du Forum stratégique sur le transport et la logistique organisé par l’organisation.

«Ces investissements sont nécessaires pour consolider le statut du Port de Montréal en tant que plateforme de commerce au cœur du corridor stratégique du Saint-Laurent, soutenir la transition énergétique et favoriser la cohabitation harmonieuse avec la communauté avoisinante», a expliqué M. Imbleau.

Lors de son allocution intitulée Pour une chaîne logistique forte et décarbonée à partir de l’Est, le PDG a souligné le rôle et l’importance du port dans l’est de la métropole, et ce, dans une perspective à long terme.

«Alors qu’il s’approche de sa pleine capacité de manutention des conteneurs, le Port souhaite investir massivement dans ses infrastructures sur l’île, qui s’étendent sur 26 km entre la Cité-du-Havre et l’est de l’île», a-t-il ajouté.

Une meilleure cohabitation

Le Port de Montréal souhaite entre autres investir 10 M$ dans des projets visant à améliorer la cohabitation de ses activités logistiques avec l’environnement urbain. Parmi les investissements prévus, on trouve ainsi différents projets d’amélioration de l’interface ville-port, comme l’aménagement d’un talus paysager sur la rue Notre-Dame pour réduire les impacts visuels et sonores des activités portuaires et la plantation de 2000 arbres.

Les projets envisagés pour les cinq prochaines années à Montréal incluent par ailleurs l’optimisation des sous-stations électriques, ce qui permettra au port de répondre à la demande grandissante en énergie électrique; l’optimisation de la capacité ferroviaire, avec l’ajout de 6 km de voies ferrées, afin d’améliorer la fluidité du transport par rail et les espaces d’entreposage; ainsi que la modernisation des quais pour accueillir les navires en toute sécurité.

«Nous souhaitons investir pour l’avenir de la chaîne logistique à partir de l’est de Montréal, pour sa pérennité, son efficacité et son intégration harmonieuse dans le tissu urbain, a soutenu M. Imbleau. Notre plus grand défi sera la décarbonation de notre économie et de la chaîne logistique. Le transport est le plus grand émetteur de GES du Québec et les statistiques ne s’améliorent pas! La responsabilité que nous avons, en tant qu’acteur de cette industrie, est incontournable. L’est de Montréal présente plusieurs opportunités. Il a été le berceau des activités portuaires. Il peut et doit soutenir la décarbonation de la chaîne logistique.»

En parallèle, le Port investira, avec son partenaire privé et le soutien des gouvernements, dans l’expansion portuaire à Contrecœur, pour faire en sorte que les infrastructures soient suffisantes pour les importateurs et exportateurs du Québec entier.

Non à Hydro-Québec Celui qui dirige le Port de Montréal depuis maintenant deux ans a passé plus de deux décennies dans le domaine de l’énergie, notamment chez Gaz Métro – aujourd’hui Énergir – et Hydro-Québec. Le nom de Martin Imbleau circule d’ailleurs depuis quelques semaines comme possible remplaçant de Sophie Brochu, PDG démissionnaire d’Hydro-Québec. Une simple rumeur, selon le principal intéressé. «Vous voyez comme je suis heureux de parler des projets du Port de Montréal? Donc, je vais rester ici, répond-il à Métro lorsqu’il est questionné sur la possibilité. Je vous assure que je n’ai reçu aucun appel et, pour l’instant, ce sont simplement des rumeurs.»