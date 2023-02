La FPJQ dénonce le blocage de contenus journalistiques par Google

Google teste un blocage de contenus journalistiques sur ses plateformes, et ce pour les cinq prochaines semaines, en prévision de l'adoption du projet de loi C-18.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) dénonce le blocage de contenus journalistiques que Google effectue actuellement sur sa plateforme. Ces tests dureront cinq semaines et sont réalisés afin de simuler les impacts de l’adoption du projet de loi C-18 qui obligerait les géants numériques comme Google ou Meta à indemniser les entreprises de presse pour le partage de leurs contenus journalistiques.

«En testant un blocage de contenu journalistique, Google démontre malheureusement qu’elle accorde plus d’importance à ses bénéfices qu’au droit du public à une information fiable et vérifiée, déclare le président de la FPJQ, Michaël Nguyen, dans un communiqué émis par la Fédération le 23 février. Cette superpuissance numérique se dit ainsi prête à laisser le champ libre au contenu qui désinforme, plutôt que de perdre une infime fraction de ses revenus en versant aux médias des redevances pour du contenu qui lui permet de s’enrichir.»

Pour l’instant, moins de 4% des personnes sont touchées temporairement par ce blocage, notamment celles utilisant le moteur de recherche et la fonction Discover sur les appareils Android au Canada, informe la société américaine.

Le porte-parole de Google, Shay Purdy, précise qu’aucun type de contenu informatif ne sera épargné, y compris ceux des journaux et des radiodiffuseurs du pays. Il ajoute que Google a été transparent dans ses préoccupations face au projet de loi, et précise que l’entreprise demeure déterminée à soutenir un avenir durable pour les nouvelles au Canada et à offrir des solutions qui corrigent le projet de loi C-18.

En mai 2022, plusieurs entreprises médiatiques canadiennes, dont Métro Média, signaient une lettre ouverte visant à amender la pièce législative C-18 pour qu’elle protège davantage les médias émergeants, numériques et locaux.