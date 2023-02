Le joueur étoile du CF Kei Kamara quitte pour Chicago

Le joueur étoile qui a été en grande partie responsable de l’impressionnante dernière saison du CF Montréal, Kei Kamara, a été échangé au Fire de Chicago. L’attaquant d’origine sierraléonaise avait demandé à la direction du CF Montréal à être échangé le 11 janvier dernier.

Kei Kamara a été obtenu par Chicago en échange d’un montant d’argent pouvant aller jusqu’à 400 000$ d’allocation générale, soit 250 000$ en 2023 et 125 000$ en 2024, en plus d’un boni de 150 000$ en fonction des performances de Kamara au sein de son nouveau club.

«Le Club remercie Kei pour ce qu’il a fait avec nous sur le terrain la saison dernière, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Le souhait du Club était non seulement de l’avoir pour la saison 2023, mais tout en lui proposant un projet sur plusieurs années. Nous voulions qu’il soit heureux et qu’il puisse s’établir à Montréal avec sa famille. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»

Cette entente survient à la veille du coup d’envoi de la saison 2023-2024 dans la MLS. Le CF Montréal débute la saison en Floride pour y affronter l’Inter Miami, le 25 février, à 19h30.