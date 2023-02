Agressions et vols: le SPVM recherche Dushaun Thompson

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de localiser Dushaun Thompson, 29 ans, qui est en liberté illégale depuis le 18 février et pour qui un mandat d’arrestation fédéral a été émis.

Dushaun Thompson a la peau noire, s’exprime en anglais et mesure 1,83 m pour 100 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns ainsi que des tatouages de larmes sous les yeux.

L’homme, qui est qualifié de violent et agressif, serait impliqué dans des agressions armées au couteau et des vols qualifiés commis les 20 et 21 février dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Agression et fuite

Dushaun Thompson aurait assené plusieurs coups de couteau à un individu qui aurait refusé de lui remettre son cellulaire et ses écouteurs au cours de la soirée du 20 février, près de l’intersection des rues Sainte-Catherine Est et Atateken. L’agresseur aurait ensuite pris la fuite à pied en direction sud en empruntant la rue Atateken avant de s’orienter vers l’est sur le boulevard René-Lévesque Est.

Toujours muni d’un couteau, le suspect aurait commis, le 21 février, entre 19h et 20h, des voies de faits graves dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, lors de deux vols qualifiés distincts.

«Quiconque possédant de l’information pouvant aider les enquêteurs à localiser l’individu recherché est prié de communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne», indique le SPVM.

Étant considéré comme dangereux, le SPVM demande aux citoyens de faire preuve de prudence si ces derniers aperçoivent Dushaun Thompson.