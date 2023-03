Porcs suspendus: «il va y avoir d’autres actions», préviennent des militants antispécistes

Photo: Gracieuseté Direct Action Everywhere Montreal

Les trois porcs suspendus à des viaducs de La Petite-Patrie ne sont qu’un début, soutient le groupe antispéciste Direct Action Everywhere (DxE) Montréal, qui revendique l’action.

Un porc gelé a été découvert suspendu à un viaduc vers 3h30 jeudi matin par un citoyen. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ensuite trouvé deux autres porcs gelés suspendus à des viaducs adjacents.

L’action étant illégale et ayant choqué de nombreux citoyens, la police mène actuellement son enquête. «Sauver des animaux n’est pas un crime», peut-on lire dans une des publications Facebook du groupe.

Nathe, porte-parole pour DxE Montréal, n’a pas voulu nous indiquer son nom de famille. Il explique à Métro que l’objectif était de sensibiliser les gens à leur consommation de produits animaliers. Plus précisément, il s’agissait de montrer «qu’il y a des êtres sentients derrière» la viande achetée à l’épicerie.

«Il va y avoir d’autres actions, ajoute-t-il, jusqu’à ce que chaque cage soit vide», sans toutefois préciser ce que le groupe organisera pour la suite.

L’activiste met l’accent sur le fait qu’il n’est pour lui pas nécessaire, à Montréal, d’utiliser des produits animaliers pour se nourrir. «Dans les régions éloignées», la question n’est plus la même, affirme-t-il, mais «quand tu as le choix de ne pas tuer l’animal, ce n’est jamais moral» pour le militant, peu importe s’il a été élevé en liberté ou non.

DxE est de portée internationale et Nathe assure que «tant que les animaux vont être vus comme des produits plutôt que des êtres sentients, on va être là pour les défendre».

La branche montréalaise du groupe compte plus de 1600 abonnés sur sa page Facebook. La page principale compte quant à elle plus de 687 000 abonnés et témoigne principalement d’actions menées aux États-Unis.

En janvier, des membres du groupe avaient manifesté torse nu dans le restaurant végétarien Végo, sur la rue Saint-Denis, pour dénoncer son utilisation d’œufs et de produit laitiers.