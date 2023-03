Montréal reconnue pour… l’observation d’OVNIS

Formes triangulaires ou cylindriques. Les extra-terrestres sont-ils parmi nous? Montréal serait la sixième ville canadienne à avoir recensé le plus d’observations d’objets volants non identifiés (OVNIS), selon une étude réalisée par les experts de BonusFinder Canada.

L’étude se base sur les données du National UFO Reporting Center State Report Index, mesurant le nombre, mais aussi la durée des observations signalées à travers le pays. Le rapport s’appuie notamment sur des enregistrements datant de la fin des années 1990.

Ainsi, Montréal serait le «hotspot OVNI» de la province de Québec, avec 111 observations, apprend-on. La ville de Québec, qui totalise 17 observations, arriverait à la deuxième place à l’échelle provinciale. Cependant, elle dépasserait Montréal en termes de durée d’observations d’OVNI, avec des apparitions durant en moyenne 27,65 minutes contre 17,39 minutes pour la métropole.

À l’échelle du Canada, ce sont Toronto, Calgary et Vancouver qui rapportent le plus grand nombre d’observations d’OVNI, avec respectivement 263, 148 et 144 observations.

Dans le classement des provinces, c’est l’Ontario qui recense la plus grande concentration de ces phénomènes, avec un total de 2 416 observations, chacune d’entre elles durant en moyenne 14,42 minutes.

Viennent ensuite la Colombie-Britannique (1 163), l’Alberta (665), le Québec (305) et le Manitoba (241). Selon le journaliste britannique indépendant Nick Pope, qui a enquêté sur les ovnis pour le gouvernement de son pays, «ces nouvelles informations complètes brossent un tableau fascinant du mystère des OVNIS modernes, à un moment où le sujet fait l’actualité dans le monde entier».

Parallèlement, d’après le groupe BonusFinder Canada, les données de Google pour le pays montreraient une augmentation de 1150% du terme « OVNI » dans les recherches effectuées par les internautes canadiens.