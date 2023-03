Pandémie: certaines écoles héritent de factures importantes

Psychologie, orthophonie, psychoéducation; certaines écoles de la province pourraient être contraintes d’amputer leur offre de services aux élèves en raison d’importantes factures générées par le déploiement des mesures sanitaires pendant la pandémie.

Comme le révélait Radio-Canada jeudi, certains établissements, comme l’école Wilfrid-Pelletier de l’arrondissement d’Anjou, sur le territoire du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI), ont été informés par leur centre de services scolaires (CSS) qu’ils devront assumer eux-mêmes l’ensemble des dépenses liées à la mise en place des mesures sanitaires.

L’école Wilfrid-Pelletier se retrouve ainsi aux prises avec un déficit accumulé de 250 000$.

«Historiquement, les Commissions scolaires (CS) et les CSS ont toujours coupé dans les services aux élèves lorsque les factures arrivent. Les services professionnels sont et ont toujours été l’une des seules marges de manœuvre des CSS et CS», déplore le président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) Jacques Landry, par voie de communiqué.

Il est inadmissible que des décisions prises en raison de la pandémie mènent à des coupes dans les services directs aux élèves Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ).

Lors d’une séance d’information sur la situation financière de l’école Wilfrid-Pelletier en début d’année, plusieurs enseignants ont été surpris d’apprendre qu’il incomberait à leur établissement d’absorber ces coûts. Ces derniers déplorent cette méthode de financement qui aura un impact réel sur les services proposés aux élèves, selon Radio-Canada.

Au cœur de la pandémie, les établissements scolaires avaient notamment dû embaucher du personnel supplémentaire afin de pouvoir assurer la mise en place des mesures sanitaires ordonnées par Québec. La fermeture des services de garde les avait également privés d’une part importante de revenus.