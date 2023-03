Danielle Cécile, l’architecte du logement social

«J’ai fait tout ce qui peut se faire dans le logement social», résume humblement Danielle Cécile, à la tête de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) jusqu’à sa retraite, le 1er mars dernier. Difficile de contredire celle qui, pendant 45 ans, est allée contre vents et marées pour loger les plus démunis partout au pays.

Des crises du logement, l’ex-directrice en a vu d’autres. Or, cette fois-ci, même la classe moyenne à de la difficulté à trouver un toit, remarque-t-elle. Auparavant, les difficultés de logement touchaient surtout des populations plus défavorisées, et, donc, plus invisibilisées.

Nous faisons face à une «crise parfaite», estime la première femme à diriger l’OMHM. Le problème est double, puisqu’il manque de logements et que ceux qui sont disponibles sont inabordables. L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ralentissent la construction de logements, poursuit-elle.

Montréal a perdu 89 000 logements avec des loyers mensuels inférieurs à 750$ entre 2016 et 2021, souligne-t-elle, citant les travaux de Steve Pomeroy, de l’Université Carleton.

Dans les cinq dernières années, chaque fois que tu as construit un logement social [ou en gestion collective], tu as perdu 18 logements abordables sur le marché. Danielle Cécile, ex-directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Montréal

La tendance sera difficile à inverser en raison des délais de construction, avertit Danielle Cécile. «Ça va prendre des années», déplore celle qui se définit malgré tout comme une «éternelle optimiste».

Terrains contaminés, règlementation stricte, enjeux de développement durable, contraintes de financement; bien que souvent justifiés, les écueils auxquels doivent faire face les développeurs – privés, publics ou communautaires – pour construire à Montréal sont multiples, explique-t-elle.

Le privé et le sociocommunautaire main dans la main

La solution passe par la complémentarité entre les secteurs privé et sociocommunautaire, selon Danielle Cécile. Les deux devraient donc être outillés adéquatement pour construire du logement.

«Ce n’est pas un secteur qui va faire toute la job, et ce n’est pas l’autre non plus. Le sociocommunautaire ne résoudra pas la crise du logement pour la classe moyenne. Ce n’est pas son rôle, et s’il le fait, il y a une autre population qui va être larguée», soutient la première femme récipiendaire de l’Ordre du Mérite coopératif du Conseil canadien de la coopération.

À l’inverse, le secteur privé «ne peut pas tout faire», poursuit l’ancienne directrice de l’habitation à la Ville de Montréal. «Le privé ne fera pas de logements pour de grandes familles», illustre celle qui n’a pas la langue dans sa poche. «Ce n’est pas payant, et ton logement à six chambres, tu vas le louer combien? 4000$ par mois? Personne ne va payer ça.»

Ça coûte trop cher de construire des logements à très bas loyer. Il faut des subventions. Danielle Cécile, ex-directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Montréal

Danielle Cécile est par ailleurs perplexe face à l’opposition que font certains entre les développeurs privés et ceux issus du secteur public ou du milieu communautaire. Tout le logement est construit par le privé, note-t-elle. «L’OHMH et le sociocommunautaire, quand ils veulent réaliser un projet immobilier, ils font affaire avec des entrepreneurs privés.»

Le logement, un combat social

Danielle Cécile s’est donné la mission de s’assurer que tous puissent avoir un logement salubre et abordable alors qu’elle était adolescente, après être allée chercher des enfants pour les amener dans un camp de vacances. «C’était assez bouleversant de voir où les enfants vivaient, se rappelle-t-elle. Des maisons où la cuisine était en terre battue. La salle de bain, c’était un placard avec une toilette. Pas d’évier, pas de bain, pas de douche.»

Des obstacles, elle en a vu de toutes sortes depuis 45 ans, assure-t-elle, que ce soit à Montréal ou ailleurs, ayant notamment œuvré à la Fédération de l’habitation coopérative du Canada. Pas assez toutefois pour décourager celle qui se définit comme une «fixer» et qui carbure à la résolution de problème.

Un jeune enfant qui a besoin d’un endroit pour s’épanouir ou une personne âgée qui a besoin de vivre dans la dignité, c’est un puissant motivateur. Danielle Cécile, ex-directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Montréal

Sa plus grande fierté? La Résidence des Ateliers, qui compte 193 logements sociaux et abordables et qui héberge les bureaux de l’OMHM, où Métro a rencontré la nouvelle retraitée. «On a construit sur une station de métro et une boucle d’autobus, en temps de pandémie, le plus gros projet de logement social qui a jamais été fait au Québec, se réjouit-elle. Puis, on l’a fini dans les budgets […] et dans les temps.»

«Je suis en paix avec la décision [de prendre ma retraite], mais ça me fait de la peine de partir, lance-t-elle. Il y a encore du travail à faire, et j’ai encore bien de l’énergie.»

Par les projets immobiliers éparpillés dans la métropole qu’elle laisse derrière son passage, Danielle Cécile a fait sa marque dans le paysage montréalais. Marque qui se fait surtout ressentir chez les plus invisibilisés, qu’elle a n’a jamais oubliés.