La Résidence Des Ateliers est située dans l’immeuble nouvellement construit au coin de la rue Saint-Denis et du boulevard Rosemont.

193 nouveaux logements sociaux et abordables pour les aînés

La Résidence Des Ateliers, qui compte 193 logements sociaux et abordables, a été inaugurée aujourd’hui dans le quartier Petite-Patrie. Située juste au-dessus de la station de métro Rosemont, la résidence est destinée à des aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie.

D’une valeur totale de plus de 112 M$, la résidence été financée conjointement par les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que par la Ville de Montréal et l’OMHM.

Il s’agit du plus important projet de l’histoire du programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ainsi que l’un des plus grands chantiers réalisés par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Des 193 locataires, 96 pourront se prévaloir du programme de supplément au loyer, a affirmé la ministre de l’Habitation du Québec, France-Élaine Duranceau, en conférence de presse. «Pour la moitié des locataires, on vient limiter le loyer payé à 25% de leur revenu», a-t-elle précisé.

La ministre de l’Habitation espère voir d’autres «projets structurants comme celui-là» se concrétiser. Elle assure que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) continuera de soutenir les «bons projets», qui sont bien «ficelés».

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a salué la collaboration des différents paliers gouvernementaux pour que la résidence voit le jour. Avec la crise du logement qui «n’est pas sur le point de se résorber», il faut «mettre de côté certaines rivalités», a-t-il affirmé en conférence de presse.

La députée fédérale d’Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement, Soraya Martinez Ferrada, est manifestement du même avis. «On ne peut pas se ruiner pour vivre sous un toit, a-t-elle déclaré. Le droit au logement, c’est ce qui fait que les gens vont vivre dignement.»