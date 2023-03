Une demande d’action collective déposée contre Toyota

Une demande pour exercer une action collective contre Toyota a été déposée le 13 mars par Yvon Deneault, qui dénonce des frais de transport et de préparation «excessifs» et «disproportionnés» au cours de la période allant du 10 mars 2020 jusqu’à la date du jugement final.

En plus de Toyota Canada, l’action collective vise Toyota Crédit, la Banque Scotia, Desjardins ainsi que Montréal-Est Toyota. Elle s’adresse à tous les consommateurs et entrepreneurs liés par un contrat de vente à tempérament (achat à crédit) ou de location des modèles Toyota Corolla, Toyota RAV4, Lexus NX et Lexus RX neufs.

Ces consommateurs et entrepreneurs doivent avoir eu à payer des frais de transport et de préparation au cours de la période de l’action collective, soit du 10 mars 2020 jusqu’à la date du jugement final.

Les citoyens concernés peuvent s’inscrire à l’action collective en utilisant les sites internet suivants: www.adamsavocat.com ou www.paquettegadler.com.