Une aide financière pour préserver les familles autochtones

Près de 1 M$ seront versés pour soutenir pendant quatre ans la Clinique d’information juridique du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, qui informe les familles autochtones de leurs droits et les maintient unies dans leurs communautés.

La Clinique d’information juridique vient en aide aux familles du Foyer pour femmes autochtones de Montréal (FFAM). Elle offre gratuitement des conseils juridiques et des services de soutien de première ligne aux femmes, aux jeunes et aux familles d’enfants des Premières Nations, Inuits et métis en région urbaine.

Nous pouvons maintenant offrir aux familles des services professionnels afin de commencer le processus de réunification pour les générations de demain. Na’kuset, directrice exécutive du Foyer pour femmes autochtones de Montréal

Afin de soutenir l’autonomie du mandat de FFAM, le ministère canadien de la Justice lui a accordé un financement de 919 275$. Pendant quatre ans, et ce depuis le 1er octobre 2022, ce montant viendra soutenir l’organisme dans la Stratégie en matière de justice autochtone.

La directrice générale du foyer, Na’kuset, se réjouit de cet appui financier, qui va permettre à son équipe de continuer à informer les familles autochtones de leurs droits et de ceux de leurs enfants, dans le contexte de la protection de la jeunesse, de la garde d’enfant et de la violence familiale. Ainsi, les familles retrouveront un équilibre dans leur vie, dans un cadre qui connaît et respecte leurs traditions.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller soutient Na’kuset dans sa démarche. «Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, avec sa Clinique d’information juridique pour le soutien aux familles, est un partenaire essentiel dans le cadre de ces efforts et pour l’autonomisation des femmes et des enfants autochtones», affirme-t-il.