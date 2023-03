CAA-Québec conseille d’attendre avant de changer vos pneus

Bien que le 15 mars soit la première journée où il est légal de changer ses pneus, CAA-Québec suggère tout de même de patienter avant de remplacer les pneus d’hiver par les pneus d’été. L’association rappelle que des bordées de neige peuvent encore survenir dans le prochain mois et que des pneus d’hiver demeurent utiles.

«Nous sommes au courant que le printemps arrive à grands pas, mais on a une météo en dent de scie depuis quelques semaines, et ce scénario est propice pour la glace noire, souligne le conseiller en communications de CAA-Québec à Montréal, David Marcille. Le Québec est vaste, et personne n’est à l’abri d’une bordée de neige, même au mois d’avril. Ce qu’on dit, c’est que ce n’est pas parce que c’est légal à partir d’aujourd’hui qu’il faut absolument le faire dans les jours qui viennent.»

Il recommande à la population de consulter la météo sur des périodes d’une semaine avant d’installer les pneus d’été, précisant en exemple que des températures oscillant autour de 7 degrés Celsius sur des périodes prolongées est un bon signal pour planifier un rendez-vous. À titre d’exemple, il rappelle la tempête de neige qui a eu lieu à la mi-avril l’an dernier, cette dernière ayant causé plusieurs de sorties de routes.

Quant à savoir pourquoi le 15 mars est la date désignée comme légale pour le changement de pneus, M. Marcille explique que c’était principalement pour accommoder les différents usagers de la route, notamment les motocyclistes qui sortent leur moto dès l’arrivée des premiers bourgeons, ou bien pour les nombreux Québécois qui reviennent de Floride à la fin de l’hiver et qui n’ont pas encore changé leurs pneus.