Incendie du Vieux-Montréal: le SPVM prend le relais

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) prendra le relais dans l’enquête concernant l’incendie qui s’est déclaré jeudi matin dernier vers 6h dans un édifice patrimonial de la place d’Youville, dans le Vieux-Montréal.

David Shane du SPVM en a fait l’annonce lundi matin en compagnie du chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault. Le SIM soutiendra la police dans ses opérations visant à trouver d’autres victimes dans les décombres.

L’opération vise aussi à démanteler une partie du bâtiment en vue de déterminer la source de l’incendie. «Le travail va être ardu et va se dérouler sur plusieurs jours», indique M. Shane.

Plus de 120 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l’incendie, lequel a fait au moins une victime et une dizaine de blessés. Six personnes manquent encore à l’appel. Il a fallu près de 24 heures au SIM pour éteindre les flammes.