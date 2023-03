Il y a eu plus de 2000 signalements de coyotes sur l’île de Montréal depuis 2017, selon des données dévoilées par la Ville.

Que faire si on tombe nez à nez avec un coyote?

Si cela peut paraitre surprenant, même dans une ville comme Montréal, vous pourriez vous retrouver face à un coyote. Que feriez-vous si vous rencontriez cet animal sauvage dans un parc ou au détour d’une ruelle?

Des données dévoilées par la municipalité montrent que des milliers de signalements de coyotes ont été effectués dans la ville de Montréal depuis 2017. Rien que le 18 mars 2023, cinq coyotes ont été observés dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies.

Claude Drolet, chargé de projet pour l’organisme Conservation de la nature Canada, explique les étapes à suivre si on fait la rencontre d’un coyote:

– Savoir le reconnaitre

D’abord, il faut pouvoir identifier l’animal sauvage. Le coyote peut être confondu avec un loup, un renard ou même un chien. Il peut avoir un pelage gris, roux ou brun. «C’est surtout la taille qui va permettre de l’identifier, souligne M. Drolet. On peut la situer entre celle du renard et celle du loup».

Source: Ville de Montréal.

Une fois le coyote reconnu, comment doit-on réagir? Rien ne sert de jouer aux malins. Il faut plutôt adopter des gestes responsables et précis:

– Ne pas essayer d’entrer en contact avec lui

On ne doit pas non plus tenter de prendre un selfie avec l’animal.

– Ne pas le nourrir

Le coyote doit pouvoir conserver son comportement naturel d’évitement des humains.

– Prendre ses distances et reculer tranquillement, sans lui tourner le dos

Partir à la course pourrait être interprété par le coyote comme un comportement de proie.

– Faire du bruit et avoir l’air imposant si l’on souhaite le faire fuir

On peut siffler, taper dans ses mains, utiliser une sonnerie sur son téléphone, ou pousser des cris.

«S’ils ne se sentent pas nécessairement agressés, adopter ces gestes ne devrait pas avoir d’enjeux», assure M. Drolet, avant de rappeler que le coyote est un animal qui craint l’humain.

Attentions aux chats et aux petits chiens! Le coyote est un prédateur polyvalent, et il peut se nourrir de tous les animaux, qu’ils soient sauvages ou qu’ils vivent en milieu urbain. Il peut donc chasser des chats, des écureuils, mais aussi des petits chiens. «Ils vont s’approcher des résidences, parce que souvent ils vont y retrouver des proies potentielles», explique M. Drolet. Il faut donc faire attention, et garder ses animaux en laisse. Les mangeoires et les bacs à compost ouverts peuvent aussi attirer les coyotes vers les maisons. Il faut donc limiter la disponibilité de nourriture à proximité des résidences afin d’éviter tout contact.

Articles recommandés par l’auteur Y a-t-il encore des coyotes à Montréal?