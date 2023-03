Une collaboration entre architectes et pompiers pour mieux protéger le patrimoine?

Pour Héritage Montréal, association défendant le patrimoine montréalais, une meilleure connaissance des subtilités des bâtiments historiques comme celui de l’édifice William-Watson-Ogilvie, ravagé par un incendie le 16 mars, doit être transmise aux pompiers par des experts afin d’améliorer leurs interventions. Cela permettrait également de créer des registres sur les bâtiments qui ne respectent pas les normes de sécurité incendie.

«Certaines mesures pourraient déjà être implantées à l’heure actuelle, estime le directeur des politiques pour Héritage Montréal, Dinu Bumbaru. Des formations spéciales pourraient être offertes afin que les pompiers des différentes casernes de Montréal fassent une tournée des bâtiments patrimoniaux entourant leurs casernes respectives, accompagnés d’architectes de la Ville, pour comprendre l’état de sûreté et de menace dans ceux-ci.»

M. Bumbaru précise que les codes de construction traditionnels de Montréal ne sont pas nécessairement connus des pompiers, alors que beaucoup de bâtiments des années 1920 ou 1940, et certains même plus anciens, sont encore répartis et habités à travers le territoire. Pour y remédier, il suggère que les pompiers du Vieux-Montréal soient les premiers à faire une tournée des bâtiments patrimoniaux pour en apprendre davantage sur leurs subtilités.

Cela va faire 60 ans en janvier 2024 que le quartier du Vieux-Montréal est protégé par le gouvernement du Québec pour son aspect patrimonial et historique. Peut-être que pour souligner cet anniversaire, les pompiers pourraient effectuer une tournée des bâtiments historiques du quartier pour dresser un bilan de santé de ceux-ci. Cette pratique pourrait ensuite entraîner des mises à jour régionales des bâtiments à Montréal par les autres casernes, que ce soit à Verdun, Lachine ou ailleurs. Dinu Bumbaru, directeur des politiques pour Héritage Montréal

Pas de chiffres disponibles

En plus d’un encadrement déficient, il n’existe à l’heure actuelle aucun registre connu sur l’historique des bâtiments patrimoniaux montréalais détruits à la suite d’incendies ou d’autres sinistres. Une collaboration entre architectes et pompiers pourrait permettre de constituer des bases de données sur la condition des différents bâtiments historiques, en plus de solidifier une coopération étroite à long terme entre ces acteurs, croit Héritage Montréal.

«L’édifice Ogilvie n’était pas résidentiel à l’origine, si l’on se fie à sa fiche patrimoniale, précise Dinu Bumbaru. Il a été converti en logements résidentiels dans les années 1960, ce qui stipule que des permis ont été attribués pour permettre des modifications au bâtiment. Donc, on est en droit de se demander: est-ce des parties ont été retirées pour accueillir des locataires, affaiblissant sa structure et le rendant plus vulnérable aux incendies? Ce sont des informations indisponibles, et qui pourtant sont essentielles pour comprendre pourquoi il y avait des logements sans fenêtres et pourquoi la structure était aussi fragile.»

Toujours fragile

M. Bumbaru demeure optimiste quant à une meilleure collaboration, même si elle n’est pas très soutenue à ce jour. Il propose que le Conseil du patrimoine de Montréal prenne plus les devants dans ce dossier, afin de créer et de solidifier les liens entre les différentes institutions. Le tout, dans le but de mieux préserver le patrimoine montréalais, qui demeure précaire malgré les différentes mesures le protégeant, comme l’a démontré l’incendie de l’édifice Ogilvie.

«Sauver le patrimoine signifie beaucoup plus que d’installer des gicleurs dans les édifices. Le patrimoine n’est pas un cadeau du ciel; ce sont des gens qui ont donné du sens à ces bâtiments et ils continuent d’exister grâce aux gens qui les habitent et qui y donnent vie. Une fois détruit, le patrimoine est disparu, et entraîne parfois la disparation de personnes avec lui», conclut-il.