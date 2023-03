Incendie du Vieux-Montréal: une victime décédée identifiée

La victime décédée dans l’incendie du bâtiment du Vieux-Montréal serait une dame de 76 ans nommée Camille Maheu. Elle serait locataire du logement depuis plus de 30 ans, confirmerait la coroner du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). La nouvelle est rapportée par Radio-Canada.

L’enquête menée par le SPVM a débuté lundi. Elle consistait notamment à démanteler une partie du bâtiment pour trouver la cause de l’incendie et d’autres victimes. Sept personnes manquent toujours à l’appel, neuf ont été hospitalisées et parmi celles-ci, deux sont traitées au centre des grands brûlés. L’enquête du SPVM se poursuit.

Le propriétaire de l’immeuble aurait été identifié comme étant Emile-Haim Benamor par le média Ricochet. Les logements étaient loués à court terme dans une perspective d’hébergement touristique illégal par une personne nommée Tariq Hasan, selon le même média.