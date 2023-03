Baisse du taux d’inflation dans le Grand Montréal

Le taux d’inflation diminue de 0,3% en février par rapport à janvier 2023 dans la grande région de Montréal. Il s’agit du troisième recul mensuel de suite. Situé à 6,3% plus haut que par rapport à février 2022, il s’établit tout de même au-dessus du niveau provincial et fédéral qui sont respectivement à 5,6% et 5,2%.

«L’apaisement des perturbations de la chaîne logistique et la baisse des prix des marchandises contribuent à ralentir l’inflation», selon une analyse économique de la Banque Royale du Canada (RBC). Il ne faut toutefois pas crier victoire, car le recul de l’inflation n’atteint pas pleinement le «taux cible de la banque centrale», selon la même étude. Le constat général est que «l’économie canadienne se dirige toujours vers le ralentissement».

Au Québec, nous serions même «au bord de la récession», prévoit RBC. «En raison d’une chute des investissements résidentiels et de l’activité manufacturière, l’économie québécoise a connu une perte de vitesse importante depuis le milieu de 2022», précisent les analystes de la banque.

La chute des investissements résidentiels se fait déjà sentir au niveau de l’achat de logements neufs avec «une hausse de 44,1% des maisons unifamiliales nouvellement construites non vendues au Canada en février 2023 comparativement à février 2022», constate la Société canadienne d’hypothèques et de logement.