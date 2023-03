Ramadan: la demande de paniers alimentaires explose à Montréal

Le mois du ramadan, qui a commencé le 23 mars dernier, est également considéré comme le «mois de la charité» par les personnes de confession musulmane. En ce sens, le Centre islamique Badr de Saint-Léonard distribue des paniers de denrées non périssables à des familles dans le besoin. Mais cette année, la demande est plus forte qu’à l’accoutumée et l’association confie ne pas pouvoir y répondre.

«Nous avons reçu plus de 500 demandes de paniers du ramadan, c’est bien plus que ce que nous pouvons satisfaire. On fait appel à vous pour soutenir ces familles», indique le Centre sur sa page Facebook. Ce dernier invite la communauté musulmane à venir en aide aux plus démunis de différentes façons. Le Centre propose de parrainer une famille à laquelle on remettra «directement un panier» ou de lui apporter des denrées qu’il redistribuera par la suite. Les gens peuvent aussi donner de l’argent pour acheter les aliments.

Quand l’inflation s’invite au menu

Au Centre Annour de Montréal-Nord, cette année, la demande a également connu une hausse, notamment en raison de la situation économique, constate le responsable Abdelaziz Rzik. «Les demandes sont plus importantes en raison de l’inflation surtout pour ceux qui sont sur le bien-être social. Il y a des familles qui n’y arrivent pas tout simplement», dit-il.

Le panier du ramadan est souvent composé de denrées comme le sucre, la farine, l’huile entre autres. Or, ce n’est pas toujours ce dont les gens ont besoin, estime M. Rzik.

On s’est aperçu l’an passé que les gens ont parfois des besoins autres que la farine, le sucre et de l’huile. Généralement, on donne de l’argent pour que les gens achètent ce qu’ils veulent. Abdelaziz Rzik, responsable du Centre Annour de Montréal-Nord

Au cours du ramadan, les fidèles doivent s’acquitter d’une aumône, la «zakât al-fitr», fixée par les responsables des mosquées et payable au cours des dix derniers jours du mois. À la mosquée de Montréal-Nord, l’aumône est de 10 dollars par personne cette année.

L’an dernier, environ 150 personnes ont reçu une aide financière, destinée à les aider à arrondir la fin de mois. Il s’agissait d’étudiants, de bénéficiaires de l’aide sociale et de personnes qui n’arrivent pas à s’en sortir en raison de la situation économique.