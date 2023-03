Urgences de l’hôpital Royal Victoria: 26 heures sur des civières en moyenne

Le service des urgences de l’hôpital Royal Victoria est plein à craquer. Les urgences de cet établissement affichent un taux d’occupation de 212%. Hier, les patients sur une civière ont attendu en moyenne 25h36.

Ce lundi, en après-midi, 27 patients sont en attente pour voir un médecin aux urgences. Par ailleurs, 42 patients sont en attente sur une civière depuis plus de 24 heures, dont 32 depuis plus de 48 heures.

Pour les personnes qui étaient dans la salle d’attente le 26 mars, l’attente moyenne était de 7h57. Le nombre de patients sur civières depuis 24 heures et depuis 48 heures, ainsi que le temps d’attente à l’hôpital Royal Victoria, sont actuellement les plus élevés parmi les centres hospitaliers de Montréal. De plus, le taux d’occupation des urgences de l’établissement est le plus important à travers le Québec, aujourd’hui.

L’hôpital Royal Victoria se situe sur le site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) dont il fait partie. C’est aussi où se situe l’hôpital de Montréal pour enfants, qui s’était illustré cet automne par un débordement récurrent de son urgence, allant jusqu’à un taux d’occupation de 275% en novembre. Cette situation avait alors été provoquée par l’épidémie liée au virus respiratoire syncytial (VRS).