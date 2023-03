Les neuf articles de plastique désormais interdits à Montréal

La paille dans votre soda ou la fourchette dans votre poutine ne seront plus les mêmes sur le territoire de Montréal. La métropole interdit de nombreux plastiques à usage unique dès aujourd’hui.

Ces interdictions touchent les commerces de détail et les restaurants. Métro a répertorié les articles bannis par la municipalité à partir du 28 mars.

Les 9 articles en plastique ou polystyrène interdits:

Pailles

Verres

Tasses en plastique

Ustensiles

Assiettes

Couvercles

Contenants

Barquettes

Bâtonnets

Précisons que des exceptions sont prévues dans le règlement municipal pour l’aide alimentaire, les traiteurs et les aliments préemballés en dehors du commerce.

Pour aider les commerçants et les résidents, la Ville a créé un guide de bonnes pratiques. En plus des options recyclables, compostables et réutilisables qui sont à leur portée, les commerçants sont invités à réduire le volume de déchets produits.

Pour les pailles et ustensiles, les citoyens peuvent demander à ne pas en avoir dans une commande, et sinon toujours les composter.

Pour les verres, les barquettes, les couvercles et les tasses, on peut apporter un contenant réutilisable. Il est aussi possible de recycler le contenant donné. Cependant, s’il y a encore des résidus d’aliment collés, il faut alors composter le contenant.