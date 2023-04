La ligne d’écoute Interligne prolonge temporairement ses services

Après une fermeture prévue pour le 31 mars dernier, faute de financement, de nouveaux fonds permettront à Interligne de maintenir ses services pour une durée d’environ six mois supplémentaires. L’organisme, qui offre une ligne d’aide et de renseignements 24/7 pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, pourra «maintenir un service minimum pendant la nuit», communique Interligne.

Le financement, qui arrive «contre toute attente», permettra à l’organisme de «continuer à sauver des vies», affirme Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne, dans le communiqué. Plus de 35 000 personnes LGBTQ+ contactent l’organisme chaque année et le tiers des appels se font la nuit. Une période où les personnes qui appellent expriment «une détresse encore plus urgente».

L’appui financier fait suite à une campagne publicitaire lancée l’hiver dernier qui avait pour but de lever des fonds. «Jamais on n’aurait pensé que la mobilisation de la communauté et du milieu corporatif aurait pu nous aider à prolonger notre ligne d’écoute de nuit», se réjouit le directeur général. Afin «de ne plus être dans une situation d’urgence», Interligne demande 300 000$ d’augmentation de son financement. Celle-ci viserait à «pérenniser le service» et à «améliorer les conditions de travail des employés» qui sont payés «70% moins que s’ils travaillent dans une autre ligne non-LGBTQ+ comme tel-jeune ou jeunesse j’écoute».

Pour y arriver, l’organisme est nouvellement en discussion avec le gouvernement du Québec. Bien qu’aucun plan concret pour aider l’organisme n’ait été proposé par le gouvernement, Pascal Vaillancourt a «bon espoir» qu’une solution voit le jour puisque l’attitude de Québec lui semble proactive.