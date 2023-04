Le plus grand salon de l’emploi québécois bientôt à Montréal

Le plus grand salon de l’emploi et de la formation continue du Québec aura lieu à Montréal les 19 et 20 avril prochains au Palais des congrès de Montréal. L’événement vise à recevoir plus de 10 000 visiteurs et accueillera près de 300 employeurs.

Organisé par l’entreprise L’Événement Carrières, le salon se veut «inclusif» et utile, particulièrement pour les nouveaux arrivants qui représenteraient la moitié de l’achalandage.

Des experts seront présents afin d’outiller ces personnes à bien préparer une entrevue, à réviser leur CV, à améliorer leur profil LinkedIn ou encore à tester leur niveau d’anglais. Des conférences seront aussi organisées sur les thèmes de l’emploi, de la formation et de l’immigration.

«Envoyer sa candidature à travers les sites de recrutement est devenu courant. Mais quel impact a-t-elle véritablement sur les recruteurs ? Dans une société où les employeurs priment le savoir-être, se présenter en personne au Salon […] peut permettre aux candidats de se démarquer», a souligné le directeur de L’Événement Carrières, Éric Boutié.

Plusieurs espaces seront aménagés par thème afin de mieux cibler ses recherches d’emploi. On pourra y retrouver l’espace TI & Génie, Régions, formations pour adultes ou encore celui des services de santé avec des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de plusieurs régions. 16 000 emplois devraient être à combler durant le salon.

L’événement gratuit sera ouvert à tous de 10h à 18h. Pour plus d’informations, visitez ecarrieres.com.