Deux nouvelles maisons des aînés dans l’ouest de Montréal

Deux CHSLD vétustes seront transformés dans l’ouest de Montréal selon le modèle de maison des aînés (MDA). La première installation ouvrira ses portes dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et comportera 192 lits. La seconde, à Pointe-Claire, en disposera de 204.

Les nouvelles MDA accueilleront les personnes qui se trouvent actuellement au Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger et du Centre de soins prolongés Grace Dart.

«L’engagement de notre gouvernement pour une reconstruction des hébergements vétustes des personnes aînées au Québec se concrétise de jour en jour», s’est réjouie la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. Les MDA sont un «modèle d’hébergement visionnaire et novateur», estime-t-elle.

Le modèle MDA «est centré sur la qualité de vie et le bien-être des personnes hébergées. Ce milieu de vie permet des soins et services axés sur la personne et adaptés aux réalités de chaque résident et résidente», résume le ministère par communiqué.

Le budget des deux reconstructions n’a pas encore été dévoilé. Des travaux préparatoires ont été effectués dans l’installation de Pierrefonds-Roxboro et un appel d’offres pour la suite des choses sera publié dans les prochaines semaines. L’objectif est de commencer la reconstruction cet été.

Le projet de Pointe-Claire est quant à lui à l’étape d’élaboration des plans et devis.