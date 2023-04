Une scène de spectacle à Las Vegas fabriquée par une compagnie montréalaise

L’entreprise AMP Digital, située dans l’arrondissement de Rivière-Des-Prairies à Montréal, a participé à la production d’une scène de spectacle actuellement à l’affiche dans l’hôtel WYNN à Las Vegas, en collaboration avec des ingénieurs et des designers de Show Canada.

La scène du spectacle Awakening de l’hôtel WYNN, c’est un an de travail pour l’entreprise québécoise Show Canada, en partant de la conception de la scène, jusqu’à son assemblage à Las Vegas. L’entreprise est une habituée des grands projets, puisqu’elle a déjà fabriqué une rampe d’ascenseur pour les Jeux olympiques de Sotchi en 2014 ou encore un escalier automatisé pour la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Rio en 2016.

La fabrication de la scène de spectacle de l’hôtel végasien a cependant représenté un défi particulier.

«Souvent, on va juste devoir fabriquer une structure en acier. Dans ce cas-ci, on devait fabriquer la structure de la scène, mais aussi la mécanique pour la faire bouger, ainsi que la décoration qui venait avec», explique à Métro Martine Jobin, gestionnaire de projet à Show Canada. «Il y avait vraiment beaucoup d’éléments à prendre en compte», ajoute-t-elle.

Pour l’accompagner au mieux dans ce projet faramineux, l’équipe de Show Canada a donc fait appel à l’entreprise montréalaise d’habillage et d’impression grand format AMP Digital, qui, par son expertise en installation de vinyle dichroïque et en découpe numérique CNC, représentait le parfait collaborateur.

L’objectif de Awakening est de faire voyager le spectateur dans un monde magique, rempli d’artifices et de créatures venues d’ailleurs. La scène devait donc être grandiose, mobile et permettre un jeu de lumière éclatant, d’où le choix d’utiliser du vinyle dichroïque, mais aussi du polycarbonate.

Vinyle dichroïque: combinaison entre le vinyle et la pellicule dichroïque. Cette pellicule fine change de couleur en fonction de l’angle de vue, ce qui crée un effet arc-en-ciel. Polycarbonate: matière plastique très résistante aux impacts et aux incendies. Découpe numérique CNC: table de coupe munie d’un outil rotatif contrôlé par un ordinateur. Cette technologie permet de découper des formes précises qui ont été dessinées numériquement à l’ordinateur.

«On a découpé toutes les formes d’avance pour que Show Canada, une fois sur place, ait déjà la bonne forme qui permettra de faire tenir toute la structure», explique Frédéric Senterre, directeur marketing chez AMP Digital. L’entreprise montréalaise a produit environ 1 600 morceaux individuels en à peu près deux mois de travail.

«La maquette de base qu’on nous a présentée était assez impressionnante», souligne de son côté Nicolas Laverdière, associé chez AMP Digital. Selon lui, le plus gros défi du projet fut la marge d’erreur dont disposait l’entreprise. «Le vinyle dichroïque et le polycarbonate sont deux matières extrêmement chères. Sur 400 feuilles, on devait avoir cinq feuilles de surplus, ce qui nous laissait très peu de marge d’erreur», explique-t-il.

Fabrication des morceaux de vinyle dichroïque dans les ateliers d’AMP Digital.

Fabrication des morceaux de vinyle dichroïque dans les ateliers d’AMP Digital.

Fabrication des morceaux de vinyle dichroïque dans les ateliers d’AMP Digital.

Fabrication des morceaux de vinyle dichroïque dans les ateliers d’AMP Digital.

Heureusement pour l’entreprise, le processus de production s’est parfaitement bien déroulé. «On est très fière de l’équipe», affirme M. Senterre. Sept employés ont travaillé sur le projet dans les ateliers d’AMP Digital à Rivière-des-Prairies.

Les deux hommes n’ont cependant pas encore eu la chance de se rendre sur place pour voir le rendu final de la scène de spectacle. «Ce serait mon rêve de pouvoir y aller, mais ce n’est pas prévu pour le moment», confie M. Laverdière à Métro.

Le spectacle Awakening restera quant à lui à l’affiche de l’hôtel WYNN de Las Vegas jusqu’en janvier 2024.

Voyez la scène de spectacle en images