Les bureaux du centre-ville se remplissent

Le centre-ville de Montréal fait partie des trois au Canada à connaître une diminution de son taux d’inoccupation au premier trimestre de 2023, selon un rapport de la société de services immobiliers CBRE déposé mardi.

Le taux d’inoccupation des bureaux du centre-ville de Montréal se situe à 16,5%, en dessous de la moyenne nationale des centres-villes, qui est de 18,4%. Le centre-ville de Calgary connaît le plus haut taux d’inoccupation à l’étude, avec 32%, et le plus bas appartient à Vancouver, où le taux se situe à 10,4%.

Les deux autres centres-villes ayant connu une diminution de leur taux d’inoccupation sont ceux de London et de Calgary. Il est à noter que la grande ville de l’Alberta connaît un programme de conversion de bureaux en logements, ce qui contribue à la réduction du taux d’inoccupation.

La région de Montréal, banlieue et centre-ville inclus, affiche un taux d’inoccupation de 16,8%, contre une moyenne nationale de 17,7%. Toutefois, pour ce qui est plus précisément des banlieues des métropoles, le taux d’inoccupation se situe à 17,3% pour la banlieue montréalaise alors qu’il est de 16,8% en moyenne au Canada.

«Ce n’est pas le centre-ville qui se vide, c’est la BANLIEUE!», s’exclame sur Twitter Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville.

2/2 — Glenn Castanheira (@CastanheiraG) April 4, 2023

La métropole enregistre aussi sa première baisse notable du nombre de locaux en sous-location depuis le début de la pandémie. Ceux-ci représentent actuellement 15,6% des bureaux vacants, 17,1% en ignorant les banlieues, et ont atteint leur niveau le plus bas en plus d’un an.

À noter que 3% du parc de bureaux au centre-ville est actuellement en chantier. Les trois quarts sont déjà préloués.

«Du monde à la messe», selon Plante

Interrogée par Métro au sujet du taux d’inoccupation, la mairesse Valérie Plante blâme entre autres la mouvance vers le télétravail. Elle affirme que le milieu du travail et les tours de bureaux s’adaptent actuellement à cette nouvelle tendance et que la Ville cherche des solutions avec eux.

Elle souligne tout de même qu’au centre-ville, «il y a du monde à la messe» qui vient magasiner et profiter des différents services. Cela démontre quant à elle la bonne reprise économique dans ce secteur de la ville.