Neuf écoles montréalaises participent au Parlement des jeunes

L’Assemblée nationale du Québec accueillera 132 élèves québécois de 3e et 4e secondaire pour la 20e législature du Parlement des jeunes, une simulation parlementaire qui se tiendra à l’hôtel du Parlement du 12 au 14 avril.

Pour cette édition de la simulation du processus législatif québécois, ce sont 95 filles et 37 garçons de 35 écoles secondaires différentes, dont 9 situées à Montréal, qui auront la chance d’occuper «différentes fonctions parlementaires» ou de s’initier «au métier de journaliste». Une occasion «de vivre les étapes du processus législatif, de comprendre les bases du fonctionnement des institutions parlementaires et de débattre de sujets qui leur tiennent à cœur», dévoile l’Assemblée nationale par voir de communiqué.

L’activité implique l’étude de trois projets de loi portant sur «l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires», sur «l’amélioration des conditions sociales et économiques des nouveaux arrivants» et un dernier sur «la modification de la durée d’une semaine de travail et d’enseignement». Le tout se fera sous la présidence de M. Frantz Benjamin, vice-président de l’Assemblée nationale.

En 20 ans, le Parlement des jeunes a permis à plus de 2 000 jeunes de partout au Québec de s’initier aux rouages de la démocratie. Je m’en réjouis, et c’est une fierté pour l’institution! M. Frantz Benjamin, vice-président de l’Assemblée nationale.

Les jeunes participeront aussi à une commission parlementaire «sur les effets du travail chez les jeunes», laquelle fera l’objet d’un mandat d’initiative. De plus, la Chambre proposera une motion visant à ce que l’Assemblée du Parlement des jeunes appuie une réforme du mode de scrutin au Québec.

Neuf écoles de Montréal



Voici les neuf écoles montréalaises qui participeront au Parlement des jeunes.

Le collège Jean-Eudes, le collège Notre-Dame, le collège Regina Assumpta, le collège Villa Maria, l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont, le Lower Canada College, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, The Study et l’école secondaire Joseph-François-Perrault.