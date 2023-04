Verglas: Montréal ferme ses centres d’hébergement d’urgence

La Ville de Montréal a fermé cet après-midi les centres d’hébergement d’urgence qu’elle avait mis en place dans différents arrondissements pour aider les personnes privées d’électricité durant la panne majeure causée par la tempête de verglas du 5 avril.

«Bien que Montréal se relève de crise, nous continuons d’accompagner les personnes qui sont toujours dans le besoin à l’heure actuelle», a déclaré le responsable de la sécurité publique, Alain Vaillancourt.

Les quelque 3000 Montréalais qui n’ont toujours pas retrouvé l’électricité sont invités à communiquer avec le 311 (ou le 514 872-0311 pour les arrondissements qui ne sont pas couverts) afin que d’autres solutions leur soient offertes.

Du 6 au 11 avril, ce sont 346 personnes qui ont profité des huit centres d’hébergement d’urgence installés en collaboration avec la Croix-Rouge.

Réouverture partielle des parcs

Le retour à la normale est bien entamé à Montréal. Certains parcs ont commencé à rouvrir aujourd’hui. La mairesse Valérie Plante prévient sur Twitter qu’il est toujours recommandé d’éviter de se promener dans les sentiers non dégagés.

VERGLAS 11 AVRIL | Merci aux équipes de cols bleus et d'Hydro-Québec qui ont travaillé avec ardeur et continuent d'être sur le terrain pour rétablir la situation et le service.



Les parcs sont ouverts partiellement aujourd'hui. La vigilance… — Valérie Plante (@Val_Plante) April 11, 2023

Elle ajoute aussi que la ville en aura «encore pour plusieurs jours pour faire le ramassage, le transport et la valorisation de plus de dizaines de milliers d’arbres et de branches tombées».

Sans compter les appels concernant les parcs, le service 311 a enregistré plus de 900 demandes par rapport à des arbres tombés et plus de 4500 concernant des chutes de branches.