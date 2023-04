2 M$ pour la nouvelle piste cyclable sur Christophe-Colomb

L’aménagement d’une piste cyclable sur l’avenue Christophe-Colomb, entre les boulevards Gouin et Rosemont coûtera près de 2 M$. Un contrat a été accordé pour les travaux à l’entreprise Bruneau Électrique.

Ce contrat prévoit aussi des travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 23 intersections. Les travaux devraient être réalisés entre mai et août.

En février, la mairesse Valérie Plante annonçait qu’une nouvelle piste cyclable d’une longueur de 7 km serait créée sur l’avenue Christophe-Colomb, dans le but de la sécuriser. La nouvelle voie doit être mise en service cet automne et s’étendra du parc Sir-Wilfrid-Laurier dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal jusqu’au boulevard Gouin, dans Ahuntsic-Cartierville.

Travaux à réaliser

Les travaux annoncés mercredi incluent notamment la construction de terre-pleins centraux pour séparer les voies véhiculaires des voies cyclables ainsi que la modification de la géométrie par, entre autres, l’ajout de saillies et de descentes de trottoirs avec plaques podotactiles. Une plaque podotactile est utilisée pour signaler un danger aux piétons vivant avec une déficience visuelle.

La construction de débarcadère pour autobus scolaire et le déplacement des arrêts d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) en plus du marquage de la chaussée et l’installation de la signalisation écrite est aussi prévue. L’ajout de feux à décompte numérique pour les piétons sera également réalisée à certains endroits.

La mise à niveau de mobilier et des équipements de feux de circulation, l’ajout et/ou le remplacement des bases de béton soutenant le fût de feux de circulation ainsi que la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant ceux-ci et la reconstruction de puits d’accès sont également au menu.

La nouvelle piste cyclable

Rappelons que la nouvelle piste sera constituée d’une voie cyclable unidirectionnelle, c’est-à-dire avec une voie de chaque côté de l’avenue, et viendra compléter l’actuel axe cyclable bidirectionnel (aménagé d’un seul côté de l’avenue), qui fait présentement le lien entre la rue Jarry Est et le boulevard Gouin.

Notons qu’au sud de la rue Jarry Est, une piste cyclable bidirectionnelle aménagée sur la rue Boyer, qui est parallèle à Christophe-Colomb, permet de rejoindre la rue des Carrières, à proximité du parc Sir-Wilfrid-Laurier.

Le nouvel aménagement se raccordera à plusieurs autres axes cyclables est-ouest existants dans quatre arrondissements. En plus d’Ahuntsic-Cartierville et du Plateau-Mont-Royal, la nouvelle voie traversera aussi Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rosemont–La Petite-Patrie. La Ville de Montréal a commencé à rencontrer les entités qui seront partenaires du projet, dont les commerces.