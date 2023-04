Le plus grand rassemblement scientifique de la francophonie bientôt à Montréal

Du 8 au 12 mai, 9000 congressistes seront réunis au 90e Congrès de l’Acfas qui se déroulera sur les campus de l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Ce rassemblement est considéré comme le plus grand rendez-vous scientifique multidisciplinaire de la francophonie.

Près de 300 colloques liés aux champs de la recherche actuelle seront présentés lors de l’événement, du «jamais vu» selon les organisateurs depuis la première édition du Congrès en 1933.

La Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et professeur titulaire à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, agira en tant que présidente d’honneur, et présentera une conférence sur la vulgarisation des connaissances scientifiques auprès de la population, en s’appuyant sur la crise sanitaire.

Un évènement comme celui-là est primordial et nécessaire pour nous permettre de partager la science en français. Dre Caroline Quach-Thanh

Le Congrès se tiendra sous forme hybride, puisque tous les colloques se dérouleront aussi en ligne, ce qui n’était pas le cas auparavant.

«Le 100e anniversaire de l’Acfas sera au cœur de nombreuses discussions et les échanges se dérouleront sous le fil conducteur des 100 ans de savoirs pour un monde durable», peut-on lire dans un communiqué présentant l’évènement. Parmi les thèmes qui y seront abordés, on trouve l’intelligence artificielle, l’inclusion scolaire, les maladies du cerveau, le bien-être des tout-petits en milieu urbain, et l’exploration lunaire et spatiale.

