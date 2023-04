Verglas: est-il sécuritaire d’aller dans les parcs?

Avec le premier 20 degrés de la saison, les Montréalais et les Montréalaises auront certainement l’envie de siroter une boisson fraîche dans les parcs de la métropole en fin d’après-midi. Mais une semaine après la tempête de verglas qui a fait céder beaucoup de branches, est-il sécuritaire de s’aventurer dans les espaces verts?

Il y a à peine quelques jours, le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, demandait aux citoyens et aux citoyennes d’éviter les parcs en raison des branches jonchant le sol. Les branches en hauteur, tombées ou partiellement cassées, représentaient également un danger.

Aujourd’hui, Philippe Sabourin explique que les travaux de nettoyages ont avancé dans plusieurs secteurs. Les travaux de ramassages n’étant pas terminés, puisqu’ils se font de manière progressive, certaines parties des parcs demeurent à éviter.

La priorité de la Ville aura été de rendre accessibles les principaux sentiers et de rendre accessibles et sécuritaires les aires de jeux pour enfants. «Mais il reste encore plein de branches à aller chercher dans les parcs», explique le porte-parole. Il indique d’éviter les sentiers secondaires qui n’ont généralement pas encore été aménagés.

Lorsqu’on aperçoit que, dans une zone, les branches ont été ramassées et déplacées en bordure de la route, on peut tenir pour acquis que la zone est sécuritaire. «Quand ce travail-là a été fait, généralement, ça veut dire que les branches en hauteur ont été sécurisées aussi», dit M. Sabourin.

Pour ce qui est des aires de jeux, le travail de sécurisation des branches en hauteur a généralement été effectué. Le porte-parole de la Ville demande aux citoyens d’utiliser leur esprit critique: «s’il y a des rubans jaunes ou orange qui y bloquent l’accès, on n’y va pas. Si un sentier principal s’y rend et qu’il n’y a pas de ruban jaune, l’aire de jeu est ouverte».

Pour ce qui est des parcs en général, les citoyens sont donc généralement encouragés à utiliser leur jugement, puis à s’assurer qu’il n’y a pas de branches au sol ou en hauteur qui risque de tomber.

Encore des semaines de travail à certains endroits

Le porte-parole de la Ville rappelle que les statistiques démontrant qu’environ 900 arbres étaient tombés à la suite de la tempête de la semaine dernière ne comprennent pas les arbres tombés dans les parcs. Il resterait «des dizaines de milliers de branches» tombées qu’il resteraient à ramasser.

Le travail est donc bien entamé, mais loin d’être terminé.

Pour les parcs, pour ramasser les branches que vous voyez au sol, on parle de semaines qui vont être nécessaires Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Les travaux dans les rues et dans les parcs sont effectués les deux à la fois par la Ville et les Arrondissements. Pour le ramassage des branches en bord de rue, la Ville aura encore besoin de plusieurs jours pour effectuer le travail dans certains arrondissements. Pour les arrondissements les plus touchés, comme Côte-des-Neige, Saint-Laurent, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on peut parler en termes de semaines.