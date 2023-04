Un Montréalais représentera le Canada à un concours international de beauté masculine

Le Canada sera représenté par le Montréalais cubo-canadien Luis Portelles au concours international de beauté masculine «Mister Supranational 2023». Il s’agit d’un retour après trois ans du Canada à cette compétition, dont l’édition 2023 se tiendra en Pologne.

Né à Holguin à Cuba et grandi à Montréal, M. Portelles est connu pour sa création de contenu sur Instagram et YouTube. «C’est un rêve devenu réalité pour moi, et je suis ravi de présenter la diversité de la culture, des valeurs et de la beauté du Canada au monde», déclare-t-il.

Le concours Mister Supranational, qui a débuté en 2016, a pour but de permettre de découvrir de nouveaux talents pour l’industrie du mannequinat et de la télévision et de créer des «célébrités instantanées», selon le site web du concours.