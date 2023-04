Hausse du nombre de dossiers concernant les chiens agressifs à Montréal

Les cas de chiens agressifs ou mordeurs sont en hausse de 16% à Montréal en 2022 par rapport à l’année précédente, selon le dernier rapport des activités en matière de gestion animalière de la Ville de Montréal.

Ce sont 482 dossiers pour chien au comportement agressif ou mordeur qui ont été ouverts en 2022, contre 415 en 2021. La majorité des dossiers ont été ouverts dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (54 cas), dans Rivière-des-Prairies (45 cas) et dans Rosemont–La Petite-Patrie (42 cas). Ce qui pourrait expliquer cette hausse, selon le rapport, serait «l’augmentation du nombre de chiens sur le territoire au cours des deux dernières années et le manque d’éducation canine».

Les données montrent aussi que seulement 62% des gardiens contrôlés par la Patrouille de contrôle animal en 2022 se conformaient à la règlementation, alors que ce chiffre atteignait 84% en 2021. La plupart des infractions concernaient des chiens sans laisse et le fait d’avoir un chien sans permis.

Les chiens dangereux de la ville

Comme pour la quantité de dossiers ouverts pour des chiens agressifs, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve compte le plus de chiens dangereux enregistrés dans le registre public des chiens potentiellement dangereux de la Ville de Montréal. Des 121 chiens enregistrés, 18 sont répertoriés dans cet arrondissement. Près du quart de tous les chiens figurant dans le registre sont de type pitbull. Les deux autres races qu’on trouve le plus sur la liste sont le berger allemand (18%) et le labrador (13%).

Si un comportement canin agressif peut être justifié par les circonstances, comme il peut l’être chez un humain, c’est la «fréquence», la «durée» et «l’intensité excessive» d’un tel comportement qui le rend anormal, indique le Centre hospitalier universitaire vétérinaire de l’Université de Montréal. Si un comportement agressif anormal est observé, un rendez-vous avec un vétérinaire qui jugera du taux de dangerosité du chien s’impose. Le vétérinaire sera aussi en mesure de déterminer si le comportement est lié à une blessure ou à une maladie et si le chien requiert une thérapie comportementale.

Légalement, les chiens déclarés potentiellement dangereux doivent notamment être sous la surveillance constante d’une personne apte à les contrôler. Ils doivent également être muselés et porter une médaille d’identification fournie par la Ville de Montréal.