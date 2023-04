Un réseau de contrebande de chicha démantelé par le SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a démantelé un réseau de contrebande de tabac à chicha durant la fin de semaine.

Le service policier a effectué deux perquisitions dans un commerce et une résidence de Saint-Laurent en plus d’une résidence de Laval. Par ces actions, ils ont saisi 90 kg de tabac à chicha, quatre véhicules de contrebande et près de 40 000$ d’argent comptant. Trois suspects âgés de 21 à 35 ans ont été interpellés à propos de cette affaire.

L’enquête a débuté en 2020 sous la direction de l’unité ACCES Tabac du SPVM. Au cours des derniers mois, cette équipe a saisi plus de 1 900 kg de tabac à chicha, encourant une valeur de 800 000$.

Le SPVM demande l’aide du public pour poursuivre son enquête. Toute personne détenant des informations est invitée à communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de parler anonymement avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou à partir du formulaire en ligne. Des récompenses allant jusqu’à 3 000$ sont prévues pour des informations menant à l’arrestation de suspects.