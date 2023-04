Éclosion de COVID-19: quatre représentations de la pièce de théâtre Rome annulées

Les impacts du virus ne sont pas complètement derrière nous, tandis qu’en raison d’une éclosion de COVID-19 parmi la distribution d’acteurs, les représentations de la pièce Rome qui devaient avoir lieu à l’Usine C dans le village le 21, 22 et 23 avril- en plus de celle qui devait avoir lieu hier – ont été annulées. Seule la représentation du samedi 29 avril, date supplémentaire, est maintenue.

L’équipe de l’Usine C devrait communiquer avec les détenteurs de billets «au courant des prochains jours pour plus d’informations sur les reports et les remboursements de billets», selon une publication qu’elle a faite sur Facebook.

La troupe se déplacera ensuite vers Ottawa où deux représentations se dérouleront le 5 et le 6 mai.

Un marathon shakespearien

La pièce Rome est un marathon théâtral de sept heures et demie (incluant les entractes) chargé «de réflexions sur le pouvoir», peut-on lire sur le site de l’Usine C. Mis en scène par Brigitte Haentjens, l’événement artistique réunit les cinq pièces romaines de Shakespeare, soit Le viol de Lucrèce, Coriolan, Titus Andronicus, Jules César et Antoine et Cléopâtre.