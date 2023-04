Devant «l’inaction» de la Ville de Montréal, Métro se trouve dans une situation critique

«L’inaction et l’indifférence de la Ville de Montréal» quant à l’avenir de la presse locale mènera Métro Média à prendre des «décisions crève-cœur», comme couper des postes dans sa salle de rédaction. C’est ce qu’indique le média local dans un cri d’alarme lancé lundi.

Dès la mi-mai, la distribution d’articles publicitaires aux portes, dont les journaux, dépliants et feuillets sera interdite. Métro a vu son chiffre d’affaires être grandement affecté par l’annonce de cette nouvelle règlementation, il y a un an. L’entreprise distribue une vingtaine de publications locale aux portes des Montréalais.

L’apport des journaux locaux montréalais à la vitalité du tissu social et démocratique de notre ville est en péril. L’inaction de l’administration municipale pousse certains groupes de presse, comme le nôtre, à prendre des décisions crève-cœur dans les prochaines semaines. Andrew Mulé, président et directeur général de Métro Média

C’est pour «lutter contre l’urgence climatique» que la Ville de Montréal a annoncé la fin de la distribution de matériel publicitaire aux portes en avril 2022. «On veut être un partenaire important pour soutenir les médias locaux au cours des prochaines années», avait alors commenté la mairesse Valérie Plante.

«Ce n’est pas la Ville de Montréal qui va pouvoir s’assurer pleinement que ces médias-là survivent. Mais on veut être partie prenante. Si on est capable d’envoyer un message et même d’être un modèle pour d’autres paliers gouvernementaux, on sera là», ajoutait la mairesse.

Des engagements concrets sans suite

L’abolition de distribution de matériel publicitaire aux portes est envisagée par Montréal depuis juillet 2021. Pour minimiser les impacts de ce règlement sur la presse locale, la Ville avait alors formé un comité de travail. C’est le président de Métro Média, Andrew Mulé, qui en assurait la présidence.

Le comité avait notamment recommandé la publication des avis publics et appels d’offres de la Ville dans les journaux locaux et la création d’un cahier municipal d’informations qui serait glissé dans les publications. «C’est la prochaine étape, avait expliqué le responsable du développement économique du comité exécutif de la Ville de Montréal Luc Rabouin en octobre. «On devrait, d’ici la fin de l’année, préciser nos plans là-dessus». Pourtant, aucune annonce n’a été réalisée par la Ville sur ce sujet depuis.

En vertu d’un programme d’aide aux médias locaux, chaque journal imprimé a pu recevoir une subvention non remboursable de 85 000 $ de la part de la Ville de Montréal en décembre. «Nous croyons qu’avec ce soutien financier de 2 M$, nos journaux locaux imprimés auront une bouffée d’oxygène», avait commenté Luc Rabouin en octobre.

«On sait que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça va leur donner de l’oxygène pour démarrer ou d’accélérer leur processus de transition vers des modèles d’affaires qui sont adaptés à la réalité d’aujourd’hui», avait-il toutefois noté.

Transformation coûteuse

Métro a entamé une transformation numérique au coût de 3,5 M$, qui devait durer trois ans. L’annonce de la fin de la distribution de matériel publicitaire aux portes a toutefois «fait dérailler» ce plan, puisque l’édition papier est devenue non-rentable.

Mieux que quiconque, nos journalistes sont en mesure de ressentir et de vivre l’effervescence de la vie communautaire, sociale, économique et politique des différents quartiers, et de la transmettre aux citoyens à travers le journal. Mais tout ça risque de disparaître au profit des GAFAM de ce monde ou des faiseurs de fausses nouvelles si rien n’est fait à très court terme pour aider la presse locale. Andrew Mulé, président et directeur général de Métro Média

La mairesse de Montréal Valérie Plante a laissé sans suite une demande de rencontre d’urgence avec Métro. L’entreprise est en pourparlers avec Ottawa et Québec dans l’espoir de compléter sa transition numérique et son nouveau modèle d’affaires.