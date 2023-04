Nouvelle Aire ouverte pour conseiller les jeunes à Côte-des-Neiges

Le gouvernement provincial inaugurait lundi dans Côte-des-Neiges une nouvelle «Aire ouverte». Concept créé en 2018, ces espaces offrent notamment des services psychosociaux sans rendez-vous aux 12-25 ans, une frange de la population ayant traditionnellement plus de difficultés à accéder à ce genre de service. Située au 5245, chemin de la Côte-des-Neiges, la nouvelle Aire ouverte est la quatrième à ouvrir sur l’Île de Montréal. Quelque 19 de ces espaces offrent ainsi des services en présentiel sur le territoire québécois.

En plus des services psychosociaux, il est également possible d’y obtenir des services en santé physique. Les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l’ensemble des sphères de leur vie.

Ainsi, les personnes âgées de 12 à 25 ans peuvent recevoir, par exemple, des conseils pour les études, le travail, le logement, les habitudes de vie, la vie familiale et la santé sexuelle, en plus de renseignements sur l’aide financière et juridique.

«Le programme Aire ouverte a fait ses preuves partout où il est déployé. Dans la dernière année, on a remarqué une diminution de la liste d’attente en santé mentale chez les jeunes, et le déploiement des Aires ouvertes un peu partout au Québec n’est certainement pas étranger à cela. Ce sont des lieux qui ont été conçus pour eux, et avec eux», a indiqué par communiqué le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Rappelons qu’un budget de 40 M$ est alloué au déploiement des Aires ouvertes dans chacune des 25 régions du Québec. Outre Côte-des-Neiges, les autres Aires ouvertes sur l’Île de Montréal se trouvent à LaSalle, Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord.