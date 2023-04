Nouvel appel d’offres, nouveau dépassement des coûts pour le SRB Pie-IX

La plus basse soumission qu’a reçue la Société de transport de Montréal (STM) pour le projet de prolongement du service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX est de 136 M$, alors que le budget pour ce projet est de 78 M$.

C’est ce qu’a découvert le Bureau d’enquête du Journal de Montréal. Il s’agit du second appel d’offres consécutif pour lequel les soumissionnaires dépassent largement les attentes de Montréal et de Québec. La plus basse soumission reçue lors du précédent appel d’offres grimpait à 135 M$.

La STM et ses partenaires en seraient à évaluer les différentes soumissions pour encore plusieurs semaines. La société de transport ne confirme pas si le dépassement du budget remet en cause la viabilité du projet.

Cette fois-ci, le plus bas soumissionnaire serait l’entreprise Pomerleau. Le prolongement du SRB Pie-IX est prévu entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue Notre-Dame.