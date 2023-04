Grand élan de générosité envers les résidents de la RPA Mont-Carmel

Le public n’est pas indifférent à la cause des résidents de la résidence privée pour aînés (RPA) Mont-Carmel, lesquels ont décidé de se battre en cour contre le nouveau propriétaire de la RPA, Henry Zavriyev, qui tente de les évincer depuis janvier 2022. Sur la plateforme de sociofinancement GoFundMe, les aînés, qui visaient à amasser 50 000 $, cumulent désormais plus de 2000 dons totalisant près de 115 000 $. Le montant amassé permettra de payer l’ensemble des 70 000 $ accumulés en frais juridiques en date d’aujourd’hui.

Parmi les plus gros donateurs de la campagne intitulée Refusons de jeter nos aîné.e.s à la rue!, on compte certaines personnalités publiques comme Julie Snyder, Mariana Mazza et Manon Massé.

Depuis le début du litige avec le propriétaire, Henry Zavriyev, les résidents se plaignent d’avoir perdu énormément de services alors que M. Zavriyev tente de changer la vocation de la RPA pour en faire un complexe de logements locatifs multifonctionnels.

Parmi les pertes, on compterait une «diminution de personnel» et la disparition de plusieurs des activités qui étaient en place. Cette atteinte à la vie de tous les jours ajoutée à la lutte active contre l’éviction, c’est le «vol d’une vie normale», a tonné Marie-Paule Lebel, une résidente de la RPA, sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche. L’avis d’éviction envoyé à la centaine de résidents a lourdement affecté le bien-être de ces derniers.

Il y a une dame qui est décédée le lendemain de choc, d’émotion. Marie-Paule Lebel, résidente de la RPA Mont-Carmel

Les résidents de la RPA Mont-Carmel, pour la plupart des octogénaires et des nonagénaires, n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds. Pour certains d’entre eux, la cause dépasse leur situation précise. Il s’agirait d’une bataille pour les droits des aînés. «On se bat pour la résidence Mont-Carmel, mais on se bat aussi pour toutes les résidentes», a affirmé Suzanne Loiselle, une autre résidente très active dans la lutte, également sur le plateau de Tout le monde en parle.