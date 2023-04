Plusieurs lignes de bus sont détournées au centre-ville

En raison de la manifestation «Rallye pour Israël» au centre-ville, plusieurs lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) sont détournées. Les déplacements en transport collectif dans ce secteur devront donc se faire en métro.

Les lignes touchées par la manifestation sont les suivantes:

– La ligne 15

– La ligne 35

– La ligne 61

– La ligne 150

– La ligne 168

– La ligne 178

– La ligne 420

– La ligne 430

– La ligne 715

– La ligne 747

La STM n’a pas précisé l’heure prévue de retour du service normal, mais elle invite les usagers à suivre la position de leur autobus via stm.info ou l’application Transit.

[Planification sensée] 🚇🚌➕ En raison de la #manifencours prévue aujourd'hui dans le secteur du centre-ville, plusieurs lignes de bus seront détournées. Pensez à l'alternative du métro, suivez votre bus en temps réel ou suivez @stm_Bus. Planifiez vos déplacements! pic.twitter.com/QMUJiC85kQ — STM (@stminfo) April 26, 2023

Organisée par Israel Day Celebration in Montreal, la manifestation de célébration d’Israël a lieu entre le coin René-Lévesque et Union et la Place du Canada.