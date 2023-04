Le DG d’une RPA montréalaise accusé de fraude

Le directeur général de la résidence privée pour aînés Les Jardins de Jouvence de Montréal, située dans l’est de la métropole, Paul Asselin, a été accusé de fraude, de production et d’usage de faux documents, jeudi dernier. Le Commissaire à la lutte contre la corruption a fait l’annonce de cette nouvelle, mercredi après-midi par voie de communiqué.

On y souligne qu’entre le 18 mars 2021 et le 30 avril 2022, Paul Asselin aurait produit de fausses factures pour divers soins au nom de patients de la résidence Les Jardins de Jouvence, qui est située dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, alors que ces derniers étaient absents, afin d’obtenir un remboursement du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal. La fraude est estimée à plus de 4000$.

Paul Asselin devra comparaître le 31 mai prochain au palais de justice de Montréal.

Rappelons que le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d’assurer, pour l’État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d’enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l’UPAC.