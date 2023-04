STM: QS réclame du financement pour éviter la «décrépitude du métro»

Alors que des fissures dans la voûte du tunnel entre les stations Saint-Laurent et Berri-UQAM ont perturbé pendant 12 heures le service sur la ligne verte du métro en début de semaine, la députée solidaire de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, a plaidé pour davantage d’investissements pour la Société de transport de Montréal (STM), jeudi.

«Les travaux d’entretien à la STM sont mis de côté par faute de financement. On ne veut certainement pas vivre ce qui se passe actuellement à New York avec un métro complètement en décrépitude. Est-ce que le premier ministre est conscient de ça et est-ce qu’il est prêt à mettre l’argent sur la table?», a demandé Mme Massé lors de la période de questions à l’Assemblée nationale.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a rétorqué que la STM relève du gouvernement municipal montréalais, mais que le gouvernement provincial procède tout de même à des «investissements sans précédent» en transport collectif.

Mme Massé lui a alors répondu que malheureusement, la STM n’a pas l’argent nécessaire pour pouvoir réaliser les travaux dont elle a besoin.

«L’entretien du métro, c’est une responsabilité partagée entre la Ville, le fédéral et Québec. Tout le monde doit faire son effort. Comment se fait-il qu’au Plan québécois des infrastructures, l’entretien des infrastructures est en diminution depuis quelques années, depuis que vous êtes là?», a demandé Mme Massé.

Le journal La Presse rapportait mercredi que la STM avait, en février, plaidé auprès de Québec en faveur d’une augmentation des investissements pour le maintien des actifs des transports en commun en plus de déplorer la réduction des sommes prévues pour le maintien d’actifs au Plan québécois des infrastructures (PQI), qui étaient passées de 3,8 G$ en 2018 à 2,6 G$ en 2022.

Pour sa part, la ministre Guilbault a précisé que pour la première fois depuis que les plans québécois des infrastructures existent, le gouvernement caquiste a prévu plus d’investissements en transport collectif qu’en transport routier.

«C’était vrai au PQI 2022-2032, qui a été complètement confectionné par la CAQ, et c’est encore vrai au PQI 2023-2033, lui aussi entièrement confectionné par la CAQ. La CAQ a inversé la tendance qui prévalait avec tous les anciens gouvernements», a-t-elle soutenu.