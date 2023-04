Trafic de drogue: 3 arrestations et 4 kg de cocaïne saisis

On connaît maintenant le bilan des perquisitions menées jeudi matin par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) à Montréal et à Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud. Trois personnes ont été arrêtées, une femme de 41 ans, un jeune homme de 18 ans ainsi qu’un autre homme, âgé de 62 ans.

En plus d’une adresse dans la Ville de Sainte-Catherine, deux adresses ont été perquisitionnées à Montréal. L’une d’entre elles se trouve dans le secteur de Verdun et l’autre, dans le secteur de la rue Molson, qui traverse principalement les arrondissements de Rosemont – La-Petite-Patrie et Villeray – Saint-Michel-Parc-Extension.

Les policiers du SPAL, qui étaient assistés du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Régie intermunicipale Roussillon, ont trouvé une arme à feu chargée, 4 kg de cocaïne ainsi qu’une quantité encore inconnue de cannabis.

En cours

Des policiers du SPAL exécutent 3 mandats de perquisition en matière de trafic de stupéfiants.

Assistés du SPVM et de la Régie intermunicipale de police de Roussillon, les enquêteurs du SPAL visitent 2 adresses à Montréal et 1 à Sainte-Catherine.https://t.co/gdR26FGY19 pic.twitter.com/p8wekQlawJ — Service de police de l'agglomération de Longueuil (@PoliceSPAL) April 27, 2023

Rappelons que, le 30 mars, une précédente opération du SPAL, l’opération STIGMATE, avait permis la saisie de 5 kg de cocaïne, deux armes à feu ainsi que des munitions. Un total de neuf personnes avaient été arrêtées à ce moment-là.

Plus de 120 policiers avaient été déployés au cours de cette intervention. Un total de 10 perquisitions avaient été effectuées simultanément à Saint-Bruno-de-Montarville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Basile-le-Grand, à Montréal ainsi qu’à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.