Crue des eaux: la situation sous contrôle dans l’Ouest-de-l’Île

Malgré le fait que la région de Montréal devrait recevoir de 40 à 55 mm de pluie entre samedi et mercredi, la Ville de Montréal, certains arrondissements de l’Ouest-de-l’Île ainsi que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, abordent la situation de la crue des eaux avec confiance.

«La rivière des Prairies et le lac des Deux-Montagnes sont corrects pour prendre ce qui s’en vient. Malgré le fait qu’on va avoir beaucoup de pluie, la fonte des neiges qui s’en vient du nord est moindre actuellement. Ça va peut-être monter un petit peu, mais de façon générale, on est assez confiant qu’on ne dépassera pas les seuils vraiment importants», indique en entrevue le maire de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Stéphane Côté.

Dans une communication à Métro, l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro soutient de son côté que «les analyses hydrologiques des derniers jours nous indiquent que la première pointe de la crue printanière a été atteinte et est maintenant derrière nous». Il serait toutefois impératif de demeurer aux aguets puisque «la seconde période de crue est attendue la semaine prochaine».

«Selon la Commission de planification de régularisation de la rivière des Outaouais, les niveaux d’eau au-dessus du seuil d’inondation mineure et du seuil d’impact terrain devraient demeurer stables au cours des prochains jours. Tout nouveau système météorologique apportant des précipitations supplémentaires de pluies pourrait toutefois mener les niveaux à augmenter de nouveau, mais l’Arrondissement a déjà déployé toutes les installations nécessaires pour soutenir la rivière des Prairies», peut-on également lire dans le courriel envoyé à Métro.

Du côté de la Ville de Montréal, on se fait rassurant quant à la crue des eaux, également. Dans un courriel à Métro, une relationniste de la municipalité, Camille Bégin, précise que «jusqu’à maintenant, la situation est sous contrôle» et que «l’agglomération a les ressources nécessaires pour gérer la situation».

À l’heure actuelle, l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal est toujours en mode intervention de son Plan particulier d’intervention inondations printanières. Ce mode signifie l’ouverture du centre de coordination des mesures d’urgence et une mobilisation accrue des unités de la Ville dans le but d’optimiser la réponse à l’urgence.

«Considérant les précipitations attendues au cours des prochaines heures, nous continuons de surveiller la situation de près, en temps réel, sur le terrain», explique en outre Mme Bégin.

Des préparatifs efficaces

À L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, quelque 42 pompes ont été installées sur le territoire de l’arrondissement et 25 000 poches de sable ont été soit déployées chez des résidents ou sont en attente de déploiement dans des lieux de rassemblement par l’Arrondissement se trouvant à proximité des résidences à risque.

L’Arrondissement dispose désormais de cartes interactives, qui lui permettent de savoir quelles maisons pourraient être affectées par les inondations immédiates au cours des prochaines 48 heures.

«On va immédiatement livrer des palettes de poches de sable, ce qu’on a fait pour 45 maisons», ajoute le maire Côté.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, les préparatifs quant à la crue des eaux sont également en place depuis un bon moment. La mairesse, Paola Hawa ne s’inquiète pas, elle non plus, des fortes pluies annoncées pour le week-end et le début de la semaine prochaine.

«On va garder un œil là-dessus, vérifier deux à trois fois par jour si les niveaux ont haussé et continuer à pomper l’eau autant que possible. La sécurité civile de l’Agglomération de Montréal gère le tout. Ce sont eux qui déterminent notre mode d’intervention. Nous sommes présentement en mode intervention 1. Nous regardons le niveau deux à trois fois par jour. Mais pour l’instant, tout est calme, tout est beau. On garde un œil là-dessus, mais ça ne ressemble pas pour l’instant à 2017 ou 2019», souligne-t-elle.