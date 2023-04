Jour de deuil: 33 décès liés au travail en 2022 dans la région de Montréal

En 2022, 10 personnes ont perdu la vie à cause d’un accident de travail dans la région de Montréal et 23 des suites d’une maladie professionnelle. C’est ce que révèle la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à l’occasion du Jour de deuil.

La CNESST a enregistré un total de 24 552 lésions professionnelles pour l’année dernière dans la région de la métropole contre 161 962 sur l’ensemble du Québec.

Du 10 au 28 avril, la CNESST diffusera un message publicitaire à travers le Québec pour souligner la Journée de deuil et rappeler l’importance d’agir afin de rendre les milieux de travail «plus sains et sécuritaires».

«Le Jour de deuil est un jour de commémoration historique, qui permet d’honorer la mémoire des personnes blessées ou décédées dans un accident du travail, déclare dans un communiqué la présidente du conseil d’administration de la CNESST, Louise Otis. Ce jour de deuil est aussi un rappel à la vigilance et à la collaboration des milieux de travail.»

La présidente-directrice générale de la CNESST, Manuelle Oudar, rappelle quant à elle que derrière chaque chiffre «c’est une vie perdue ou bouleversée à jamais» et qu’il est donc impératif de prioriser la prévention sur les milieux de travail.

À l’échelle de la province, la CNESST déplore un total de 216 décès liés au travail, dont 69 ont perdu la vie lors d’un accident du travail.

Chaque année la Journée de Deuil est soulignée dans plus de 70 pays à travers le monde pour commémorer les victimes d’accidents du travail.