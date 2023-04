La Ville et le Port de Montréal s’engagent pour le développement durable

La Ville et le Port de Montréal ont signé vendredi l’Agenda 2030 de l’Association internationale ville-port (AIVP). La signature a été orchestrée à Paris, à l’occasion d’une mission officielle.

L’agenda en question comporte 10 engagements basés sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Les enjeux visés par l’Agenda sont multiples: on y trouve l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique, la mobilité durable, les questions de gouvernance, de capital humain, de culture et d’identité portuaire. Il s’agit également d’assurer une alimentation de qualité pour tous, d’offrir aux habitants des activités portuaires, de veiller à la santé des personnes, à leur qualité de vie et à la biodiversité.

Ces engagements sont accompagnés de 46 mesures pratiques afin de veiller à leur application dans les villes portuaires.

«Grâce à l’Agenda 2030 de l’AIVP, je suis certain que nous parviendrons non seulement à renforcer les atouts de Montréal comme grande ville portuaire, mais aussi à repenser l’espace urbain selon les meilleures pratiques», affirme le président-directeur général de l’administration portuaire de Montréal, Martin Imbleau.

La mairesse de Montréal s’est quant à elle dite «très fière d’accentuer la collaboration entre la Ville et le Port de Montréal grâce à la signature de l’Agenda 2030 de l’AIVP».

Le Port de Montréal est membre de l’AIVP depuis 1993. La Ville, quant à elle, a rejoint l’organisation en 2022. Le port de la métropole est le deuxième plus important au pays et soutient 19 000 emplois.