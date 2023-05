Des orages et de la pluie avant le beau temps printanier à Montréal

Le soleil et une météo printanière feront leur retour cette fin de semaine, mais les Montréalais devront passer au travers de quelques jours de pluie d’ici là.

La pluie et la grisaille régneront sur la métropole jusqu’à vendredi. Ce lundi, la température atteindra 12°C, avec une alternance entre faible pluie et ciel nuageux. Mardi, la grisaille s’alternera cette fois avec des orages, selon Météo Média, et de la pluie, selon Environnement Canada, pour un maximum de 14°C.

Mercredi, la pluie sera plus légère et jeudi, le temps sera sec, mais gris. C’est vendredi que Montréal renouera avec une météo digne du mois de mai, le ciel devrait redevenir bleu, avec tout de même des passages nuageux.

Dès samedi, la douceur printanière, signe de l’été qui s’approche, touchera Montréal. Il fera 17°C samedi, 20°C dimanche et 22°C lundi.