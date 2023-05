Ce que vous devez savoir sur les tiques ce printemps

Les températures plus chaudes du mois d'avril annoncent la reprise d'activités de ces petites bestioles, à la recherche d'un hôte qu'elle piquera pour se développer.

Ixodes scapularis! Non, il ne s’agit pas d’une curieuse incantation magique destinée à opérer un sortilège. C’est plutôt le nom scientifique de la tique à pattes noires, cet acarien connu pour transmettre la maladie de Lyme dont il faut tant se méfier. Les températures plus chaudes du mois d’avril annoncent la reprise d’activités de ces petites bestioles, à la recherche d’un hôte qu’elle piquera pour se développer. Pour mieux se protéger contre leurs guets-apens, voici ce qu’il faut savoir.

«La saison des tiques s’étend du début avril jusqu’à la fin novembre. Elles vont être plus actives du moment où il fait plus de 4 degrés Celsius», précise la conseillère scientifique spécialisée de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Roxane Pelletier.

Au printemps, ce sont les nymphes — la tique rendue à son deuxième stade de développement — qui représentent le plus de risques de développer la maladie de Lyme. Étant petites, elles sont moins visibles lorsqu’elles s’accrochent à l’humain ou vos animaux de compagnie contrairement aux tiques adultes qui sont un peu plus grosses et qui sévissent plus à l’automne.

La mode anti-tique

Initialement, les tiques qui se concentraient dans le nord-est des États-Unis ont progressivement monté au Québec. L’Estrie et la Montérégie sont les régions les plus touchées par leur présence et où le risque d’acquisition de la maladie de Lyme est significatif, d’après la carte interactive élaborée par l’INSPQ. À Montréal, l’Ouest-de-l’Île est considéré une zone endémique.

«L’ensemble des régions du Québec présent un risque possible d’acquisition de la maladie de Lyme par la tique, explique Roxanne Pelletier. Les tiques arrivent par les oiseaux migrateurs qui les dispersent un peu partout sur le territoire. Quand les tiques se décrochent, si elles rencontrent un milieu favorable à leur développement et à leur survie, elles peuvent s’y établir.»

Comme personne n’est à l’abri du petit envahisseur, la vigilance est de mise. La meilleure façon de se protéger, c’est d’éviter de se faire piquer. Pour se faire, Roxane Pelletier conseille un moyen simple à adopter pour y arriver lors d’activés en plein air.

Vêtements longs, chandail dans les pantalons, chaussettes remontées par-dessus celui-ci: voici un accoutrement efficace bien que moins chic, admet la scientifique. Au lieu de vous parfumez de votre eau de toilette, optez plutôt pour un chasse-moustique à base de DEET ou d’icarine diffusé sur vos vêtements.

Roxane Pelletier conseille également de demeurer sur les sentiers quand vous faites une randonnée.

Une inspection du corps est aussi de mises après une journée passée en plein air, en portant une attention particulièrement aux plis cutanés, ces zones qui ont plus tendance à être piquées, soit derrière les oreilles ou les genoux, dans les aines, le bas du dos.

Quand une tique s’accroche à vous

Vous remarquerez si vous avez été piquée, car l’acarien sera agrippé à votre peau, contrairement à une araignée ou un moustique, indique la spécialiste clinique en biologie médicale de l’INSPQ, Karine Thivierge. Et le meilleur moyen de se protéger contre la tique, conseille celle qui est aussi l’une des autrices du Guide d’identification des tiques du Québec, c’est en l’enlevant le plus rapidement.

«On n’attend pas de consulter son médecin dans quatre jours. Le plus rapidement on la retire, moins grande sont les chances qu’elle nous transmette la maladie dont elle est porteuse.»

Plus spécifiquement, dans le cas de la tique à pattes noires, il faut qu’elle soit restée en place pendant plus de 24 heures pour transmettre une infection, ajoute pour sa part le microbiologiste-infectiologue au CHU de Sherbrooke, Dr Alex Carignan.

Pour retirer la tique qui se gave de notre sang, il faut la saisir le plus près possible de la peau à l’aide d’une pince à épiler ou encore d’un crochet à tique vendu dans les pharmacies et la retirer dans un mouvement perpendiculaire au site cutané.

«Il n’y a pas vraiment de danger dans la manipulation de la tique. Cependant, on évite de presser son abdomen au risque de la faire régurgiter et qu’elle nous transmettre peut-être la bactérie Borrelia burgdorferi qui cause la maladie de Lyme», conseille Karine Thivierge.

Une fois l’occupant capturé, il est judicieux de le placer dans un contenant hermétique en y indiquant la date de son retrait au cas où vous deviez consulter un médecin. Les premiers symptômes associés à la maladie de Lyme se manifestent normalement entre le troisième et trentième jour après la piqûre.

«Bien que ce ne soit pas le cas pour tous les patients, on peut voir au site de la piqûre de la tique une lésion rougeâtre ovalaire qui va s’étendre progressivement, mentionne le Dr Carignan. Ensuite, entre la quatrième et douzième semaine après la piqûre, il y a la phase disséminée précoce où la bactérie va se répandre dans l’ensemble du corps par voie sanguine, ce qui peut engendrer des complications neurologiques, articulaires ou cardiaques. Enfin, il y la phase tardive associée principalement à des arthrites. »

Pour connaître les risques sur votre santé associés à l’espèce de tiques qui vous a piqué, il est possible de soumettre une photo de l’acarien par l’entremise de l’application etick, créée par l’Université Bishop’s, qui se chargera de son identification.

Un traitement préventif

Il y a maintenant un traitement unidose préventif – la prophylaxie post-exposition (PPE) – qui permet de réduire de manière importante le risque de transmission de la maladie de Lyme.

Pour amorcer un traitement, nuance le microbiologiste-infectiologue Dr Alex Carignan, la tique doit être restée accrochée pendant plus de 24 heures dans la peau. De plus, il faut que le délai entre le retrait de la tique et la prise de la PPE soit de moins de 72 heures.

Si vous contractez la maladie de Lyme, le Dr Alex Carignan demeure très optimiste quant aux chances de rétablissement. À preuve, une étude publiée en 2022 montre que plus de 99% des patients traités dans les hôpitaux des régions endémiques de l’Estrie et de la Montérégie voyaient la disparition des signes de la maladie après trois mois de traitement.

Avec l’augmentation des cas rapportés de la maladie de Lyme, les gens consultent plus rapidement après l’apparition des symptômes, ce qui permet un diagnostic et un traitement précoce, ajoute le Dr Carignan.