Une personne interpellée sur trois se dit victime de profilage à Montréal

Une personne sur trois qui a été interpellée par la police à Montréal et qui l’a déclaré se dit victime de profilage à cause de son apparence ou de son origine, selon des données préliminaires et non exhaustives répertoriées par la plateforme STOPMTL.ca, un projet de cartographie participative des interpellations citoyennes.

Le projet a été déployé par l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) dans le but d’avoir davantage de données alors que des études ont démontré qu’une minorité d’interpellations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est consignée. Les citoyens ont pu signaler les interpellations qu’ils ont vécues sur la plateforme en ligne.

Profilage racial?

Ce sont 30% des 365 interpellations consignées et retenues pour l’étude qui ont été jugées, par la personne interpellée, comme ayant été basées sur son apparence ou sur son identité. «Ce résultat confirme les préoccupations concernant le profilage social et racial exprimées à maintes reprises par le public et suggérées par les données du SPVM», avance la chercheuse principale du projet et professeure de criminologie, Carolyn Côté-Lussier, par communiqué.

De plus, les personnes noires, les hommes gais et les personnes bisexuelles sont surreprésentés dans les données de l’étude. Pour les personnes noires, cela confirme le bilan des études menées par le SPVM. Pour l’orientation sexuelle, la police ne la répertorie pas dans ses chiffres.

Dans son rapport, l’INRS reconnaît que sa plateforme STOPMTL.ca n’arrive peut-être pas à rejoindre les personnes arabes et autochtones. En effet, ces dernières ne sont pas plus nombreuses à signaler leur interpellation que leur part de la population générale. Pourtant, les données du SPVM démontrent que ces populations vivent aussi du profilage et sont disproportionnellement plus interpellées.

Une minorité de participants juge son interpellation injustifiée, soit 43%, tandis que le reste des répondants juge que celle-ci était justifiée. Cela démontrerait une réussite quant au rassemblement de témoignages divers, analyse le groupe de recherche.

Plus de données nécessaires

La répartition des interpellations répertoriées est inégale entre les arrondissements. En effet, 60% de celles-ci ont eu lieu dans seulement sept arrondissements, soit Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (13%), Ville-Marie (12%), Le Plateau-Mont-Royal (8%), Le Sud-Ouest (8%), Montréal-Nord (7%) et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (7%).

Ce résultat concorde avec les données du SPVM, qui montrent que c’est dans ces secteurs que la police fait le plus d’interpellations, constate la professeure Côté-Lussier. Il faut tout de même préciser que les arrestations à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension sont surreprésentées dans le rapport de STOPMTL.ca, par rapport au bilan du SPVM, qui place tout de même ces arrondissements parmi ceux enregistrant le plus d’arrestations.

Au contraire, Saint-Léonard compte pour 3,77% des interpellations rapportées par le SPVM, et 1% de celles rapportées par STOPMTL.ca. Pour Ville-Marie, le SPVM constate que plus de 30% de ces interpellations y ont lieu, alors que STOPMTL.ca n’y répertorie que 12% du total des interpellations rapportées.

Pour avoir une idée encore plus précise des lieux de ces interpellations, comme les stations de métro ou les écoles, les chercheurs devront recueillir encore plus de données. L’INRS invite d’ailleurs la population à participer activement à sa banque de données, et à rapporter chaque interpellation vécue.

L’étude est le fruit du travail d’une équipe de recherche de l’INRS, en collaboration avec l’Université Concordia, l’Université McGill et l’University College London, institution basée dans la capitale britannique.