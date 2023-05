La décontamination des sols à Montréal doit s’accélérer, admet Fitzgibbon

Le ministre responsable de Montréal, Pierre Fitzgibbon, a admis en commission parlementaire que seuls 13 des 100 M$ annoncés par son gouvernement en 2019 ont été dépensés pour la décontamination des sols dans l’est de Montréal, selon ce qu’a rapporté La Presse. Il a d’ailleurs affirmé mettre de la pression sur la Ville pour que la cadence s’accélère dans ce dossier.

Cette enveloppe de 100 M$ prévoyait «la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation de terrains industriels contaminés situés à l’est du boulevard Pie-IX, incluant ceux de la Ville de Montréal-Est». En décembre 2021, seulement 5,6 M$ du budget alloué par le gouvernement du Québec en 2019 avaient été utilisés. À l’instar de Pierre Fitzgibbon, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait aussi souligné à l’époque que le rythme devait s’accélérer dans le processus de décontamination.

«Sur les 100 millions, il y a des projets qui sont faits. On a 13 millions de projets qui sont en cours. Mais environ 85 millions qui s’en viennent. […] On met de la pression. Plus vite on va décontaminer, plus vite on va développer. […] Je pense que la Ville a accéléré, a commencé à accélérer l’effort», précise Pierre Fitzgibbon.

La Ville de Montréal-Est espère également que la décontamination s’accélérera puisqu’elle compte sur cette dernière dans son projet de développement urbain, intitulé Montréal-Est: vision 2050. Ce projet misera sur les technologies vertes, la mobilité durable et les infrastructures adaptées aux changements climatiques, en remplacement des anciennes raffineries.