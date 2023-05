Montréal empruntera 16 M$ pour entretenir les digues

Alors que certaines municipalités du Québec font face à des crues printanières destructrices, la Ville de Montréal, davantage épargnée pour le moment, se prépare aux éventualités. Elle empruntera 16 M$ pour financer les travaux de maintien, de réhabilitation et de développement des digues sur le long terme.

Cet emprunt sera investi dès 2025, à hauteur de 2 M$ pour chacune des huit années suivantes. Ce financement sera donc utile jusqu’en 2032. Il était déjà présent dans les investissements à long terme du budget 2023.

Les travaux que cette somme permet de faire vont prolonger la longévité des digues en place et assurer la sécurité de nombreux ménages riverains alors que Montréal est entourée par l’eau.

Tous les détails des interventions qui seront faites n’ont pas encore été dévoilés. Les projets visés seront identifiés dans un plan d’intervention à la fin de l’année 2023 et en 2024.

Selon des documents de la Ville, les 16 M$ seront utilisés pour «les études, la conception des plans et devis et la surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant».

La situation des inondations est actuellement critique à Charlevoix et dans les Laurentides, mais reste relativement sous contrôle dans la métropole. Deux routes mineures sont fermées dans l’Ouest-de-l’Île et quelques lignes de bus ont été déviées. Montréal se prépare aux crues printanières depuis quelques semaines avec, par exemple, l’installation de digues temporaires.